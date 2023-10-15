Митинги и сбор средств: супруги из Великобритании собрали миллион для украинцев

Супружеская пара Михаил и Карина Фирман, которая постоянно проживает в британском городе Бирмингем, собрали 1 млн гривен для украинцев. Об этом сообщает агентство "Укринформ".
"Семья Фирманов организовала уже около 100 митингов, а общая сумма донатов превысила отметку 23,5 тыс. фунтов стерлингов (1,128 млн грн). Каждый фунт уходит в копилку Фонда Притулы. Также они частично помогают 81-й бригаде (81-я отдельная бригада в составе Десантно-штурмовых войск ВСУ – Главред)", — говорится в материале.
Фирманы регулярно устраивали митинги и сбор денег в Бирмингеме. Каждое мероприятие начиналось с сигналов воздушной тревоги и минутой молчания.
Карина родилась в Латвии, в Риге, в 2012 году переехала в Великобританию, где познакомилась с Михаилом – он родом из Украины, родился в Тернопольской области, в городе Монастыриска. В семье есть трое детей: дочери 13-летняя Арина и 9-летняя Виктория, 6-летний сын Ричард. Михаил занимается строительством, а Карина учится и воспитывает детей.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Днепра 6-летняя Соломия Реут играла на сопилке на улице, а все собранные деньги передавала на фронт - в качестве помощи защитникам Украины от оккупантов. Девочке удалось собрать сотни тысяч гривен.
До того в Стрыйском районе (Львовская область) дети самостоятельно собрали деньги на покупку двух бронежилетов для бойцов ВСУ. Дети обращались к водителям проезжающих мимо автомобилей с просьбой поддержать военнослужащих и присоединиться к сбору средств на бронежилет.
Другие новости:
- Украинская звезда фильмов для взрослых стала волонтером и предрекает Украине светлое будущее
- Помогал спасать буйволов: под Харьковом орки убили 15-летнего волонтера
- На Херсонщине снайпер агрессоров подло застрелил волонтера, вывозившего людей из оккупации