Митинги и сбор средств: супруги из Великобритании собрали миллион для украинцев

Супруги Фирманы, Михаил и Карина, которые проживают в британском городе Бирмингем, собрали более миллиона гривен для украинцев.

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Супруги Фирманы собрали 1 млн гривен для украинцев / коллаж Главред, фото Михаила Фирмана

Супружеская пара Михаил и Карина Фирман, которая постоянно проживает в британском городе Бирмингем, собрали 1 млн гривен для украинцев. Об этом сообщает агентство "Укринформ".

"Семья Фирманов организовала уже около 100 митингов, а общая сумма донатов превысила отметку 23,5 тыс. фунтов стерлингов (1,128 млн грн). Каждый фунт уходит в копилку Фонда Притулы. Также они частично помогают 81-й бригаде (81-я отдельная бригада в составе Десантно-штурмовых войск ВСУ – Главред)", — говорится в материале.

Фирманы регулярно устраивали митинги и сбор денег в Бирмингеме. Каждое мероприятие начиналось с сигналов воздушной тревоги и минутой молчания.

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Карина родилась в Латвии, в Риге, в 2012 году переехала в Великобританию, где познакомилась с Михаилом – он родом из Украины, родился в Тернопольской области, в городе Монастыриска. В семье есть трое детей: дочери 13-летняя Арина и 9-летняя Виктория, 6-летний сын Ричард. Михаил занимается строительством, а Карина учится и воспитывает детей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Днепра 6-летняя Соломия Реут играла на сопилке на улице, а все собранные деньги передавала на фронт - в качестве помощи защитникам Украины от оккупантов. Девочке удалось собрать сотни тысяч гривен.

До того в Стрыйском районе (Львовская область) дети самостоятельно собрали деньги на покупку двух бронежилетов для бойцов ВСУ. Дети обращались к водителям проезжающих мимо автомобилей с просьбой поддержать военнослужащих и присоединиться к сбору средств на бронежилет.

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