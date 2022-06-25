"Блокпост юного патриота": на Львовщине дети сами собрали деньги на бронежилеты для ВСУ

На Львовщине дети сами собрали деньги на бронежилеты для ВСУ / Львовская ОГА

В Стрыйском районе (Львовская область) дети самостоятельно собрали деньги на покупку двух бронежилетов для бойцов ВСУ. Об этом сообщили в Facebook представители Львовской областной государственной администрации.

Как говорят чиновники, благотворительный фонд "Произведения добро" поддержал инициативу юных волонтеров, которые назвали свой проект "Блокпост юного патриота ради мечты".

За три дня работы "блокпоста" дети собрали денежные средства на два бронежилета для воинов их Стрыйского района, которые защищают сейчас Украину на фронте.

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Напомним, ранее в центре Днепра 6-летняя Соломия Реут играла на сопилке на улице, а все собранные деньги передавала на фронт - в качестве помощи защитникам Украины от оккупантов.

Девочке удалось собрать по состоянию на июнь уже 118 тысяч гривен.

До того в Мариуполе вместе с семьей трагически погибла от обстрела оккупантов местная чиновница Наталья Красильникова, которая долго работала руководителем управления "Службы по делам детей".

Красильникова погибла вместе со всей семьей ‒ супругом и двумя дочерьми – Ангелиной и Ренатой. Их дом уничтожил снаряд российских агрессоров.

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