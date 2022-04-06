Волонтер детально описал три сценарии дальнейшей войны Украины против России

Подбитая русская техника / УНИАН

Волонтер, блогер, военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов во время чата на Главреде дал прогноз по поводу дальнейшего развития украино-российской войны.

"Пессимистичный сценарий предполагает навязывание нам Западом мира с Россией. Этот сценарий будет значить продолжение войны, ещё более страшной, нежели сейчас, причем в самые короткие сроки, а также потерю Украиной суверенитета, свободы и целостности", - говорит он.

По мнению Касьянова, оптимистичный сценарий - если в РФ начнутся широкомасштабные протесты.

"Оптимистичный сценарий предусматривает, что проснётся здоровая часть российского общества, наберется смелости выйти на улицы, изменится парадигма российского сознания, и в России сменится власть. Не исключено, что это произойдёт в результате войны, как это случилось в 1917 году", - говорит он.

И реалистичный сценарий - то, что ВСУ одолеет армию оккупантов в ходе тяжелой и кровопролитной войны.

"Реалистичный сценарий заключается в том, что мы погоним орков дальше и заставим их уйти из нашей страны. Мы ослабим Россию настолько, что переговоры мы будем вести не просто с позиции силы, а на правах народа, победившего зло. Мы не будем торговать Донбассом или Крымом. Мы не будем торговаться о прокачке газа. Мы не будем даже обсуждать вопрос вступления Украины в НАТО. (Хотя, честно говоря, я сам против НАТО и считаю его разжиревшей организацией, а также убежден, что Украине никакое НАТО не надо – мы сами кого угодно защитим, себя уж точно)", - подытожил он.

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Напомним, ранее 2 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что силы обороны Украины выбили оккупантов из Киевской области и полностью зачистили регион от вражеских военных подразделений. Теперь Ирпень, Буча, Гостомель и другие населенные пункты вновь под контролем украинского государства.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко попросил киевлян пока не возвращаться в город, потому что все еще есть достаточно высокий риск умереть.

"Риск умереть в Киеве достаточно высок, и потому мой совет всем, кто хочет вернуться: пожалуйста, подождите еще немного", - сказал он.