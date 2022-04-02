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Есть риск умереть: Кличко просит пока не возвращаться в Киев

2 апреля 2022, 00:24

Мэр добавил, что тем, кто хочет вернуться в Киев, лучше подождать несколько недель, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация.

Виталий Кличко
Виталий Кличко высказался о войне / Facebook Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко попросил киевлян пока не возвращаться в город, потому что все еще есть достаточно высокий риск умереть, сообщает Reuters.

"Риск умереть в Киеве достаточно высок, и потому мой совет всем, кто хочет вернуться: пожалуйста, подождите еще немного".

По словам Кличко, продолжаются "огромные" бои к северу и востоку от Киева.

Мэр добавил, что тем, кто хочет вернуться в Киев, лучше подождать несколько недель, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация.

Власти Киевщины ранее сообщали, что российские войска отступают в одних районах, но укрепляют свои позиции в других.

Ранее в МВД сообщали, что в столицу Украины и Киевской области возвращаться опасно, в том числе из-за большого количества неразорвавшихся снарядов и мин.

Напомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

Также ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что введенные против России экономические санкции важны, но, по его словам, они "не сломают позвоночник путинизма".

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