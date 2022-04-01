В Донецкой области оккупанты открыли огонь по людям, есть погибшие

В Донецкой области в результате обстрелов российских оккупантов погибли 7 человек

В Донецкой области в результате российских обстрелов 1 апреля погибли семь человек, сообщает глава Донецкой ОВА Павла Клименко.

"1 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибло 7 человек: 4 в Марьинке, 2 в Угледаре и 1 в Новоселовке. 6 человек также получили ранения, среди них – трое детей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получил один человек, который был ранен на Луганщине.

Также отмечается, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

Также ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что введенные против России экономические санкции важны, но, по его словам, они "не сломают позвоночник путинизма".

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