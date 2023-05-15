"Подарок для Путина": чехи собрали $2,3 млн и купили ВСУ установку RM-70 и 365 снарядов

Жители Чехии смогли собрать 2,3 млн долларов, чтобы купить для Украины чешскую реактивную систему залпового огня RM-70. В эту стоимость входят также 365 снарядов к РСЗО.
Сбор средств проходил в рамках волонтерского проекта "Подарок для Путина".
Более двух миллионов долларов чехи собирали два с половиной месяца. Свой вклад в покупку RM-70 внесли 19 165 физических и юридических лиц.
"У нас отличные новости. Нам удалось собрать 2,3 млн долларов США на закупку чешской реактивной системы залпового огня РМ-70 и 365 ракет к ней. Только за два с половиной месяца взносы внесли 19 165 человек и компаний", - говорится в Twitter организации.
Ожидается, что ракетная установка будет развернута в течение нескольких недель.
РСЗО RM-70 - что о ней известно
Реактивная система залпового огня RM-70 производилась в 1971-1989 годах. Стреляет снарядами калибра 122 миллиметров.
RM-70 можно назвать копией советского БМ-21 "Град". Вооруженные силы Украины уже используют RM-70. Эти установки были переданы Чехией после начала полномасштабного российского вторжения.
Система RM-70 включает:
- самоходную пусковую установку;
- неуправляемые реактивные снаряды;
- систему управления огнем;
- транспортно-заряжающую машину.
Стандартная максимальная дальность стрельбы – примерно 20,5 километра, перезаряжается РСЗО за 2 минуты. При движении по шоссе пусковая установка развивает скорость в 80 км/час.
Организация решила сразу же запустить новый сбор. В анонсе волонтеры заявили, что "это будет по-настоящему взрывоопасно".
Оказалось, что новый "подарок для Путина" – это 10 тонн пластита.
"Взрывчатка требуется специальному подразделению украинской полиции КОРД для "работы" на фронте. Им нужно это быстро, и мы знаем, как это сделать", – говорится в сообщении.
Как сообщал Главред, ранее чешский президент Петр Павел заявил, что для успеха ВСУ на поле боя нужно больше боеприпасов. Чехия готова увеличить поставки боеприпасов и проведет работу с союзниками, чтобы найти возможность организовать дополнительное снабжение из других источников.
Президент Чехии Петр Павел призвал Украину не спешить с контрнаступлением, чтобы тщательно подготовиться и избежать больших потерь. По мнению чешского лидера, второго шанса провести контрнаступательную операцию у Сил обороны Украины в этом году не будет.
Другие новости: