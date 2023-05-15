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"Подарок для Путина": чехи собрали $2,3 млн и купили ВСУ установку RM-70 и 365 снарядов

Анна Ярославская
15 мая 2023, 11:27 обновлено 15 мая, 11:32
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РСЗО будет передана украинским воинам и развернута на фронте уже через несколько недель. А жители Чехии тем временем объявили новый "взрывоопасный" сбор денег.
Флаг Чехии, РСЗО RM-70
Сбор средств на покупку RM-70 проходил в рамках волонтерского проекта "Подарок для Путина" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Википедия

Жители Чехии смогли собрать 2,3 млн долларов, чтобы купить для Украины чешскую реактивную систему залпового огня RM-70. В эту стоимость входят также 365 снарядов к РСЗО.

Сбор средств проходил в рамках волонтерского проекта "Подарок для Путина".

Более двух миллионов долларов чехи собирали два с половиной месяца. Свой вклад в покупку RM-70 внесли 19 165 физических и юридических лиц.

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"У нас отличные новости. Нам удалось собрать 2,3 млн долларов США на закупку чешской реактивной системы залпового огня РМ-70 и 365 ракет к ней. Только за два с половиной месяца взносы внесли 19 165 человек и компаний", - говорится в Twitter организации.

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Ожидается, что ракетная установка будет развернута в течение нескольких недель.

РСЗО RM-70 - что о ней известно

Реактивная система залпового огня RM-70 производилась в 1971-1989 годах. Стреляет снарядами калибра 122 миллиметров.

RM-70 можно назвать копией советского БМ-21 "Град". Вооруженные силы Украины уже используют RM-70. Эти установки были переданы Чехией после начала полномасштабного российского вторжения.

Система RM-70 включает:

  • самоходную пусковую установку;
  • неуправляемые реактивные снаряды;
  • систему управления огнем;
  • транспортно-заряжающую машину.

Стандартная максимальная дальность стрельбы – примерно 20,5 километра, перезаряжается РСЗО за 2 минуты. При движении по шоссе пусковая установка развивает скорость в 80 км/час.

Организация решила сразу же запустить новый сбор. В анонсе волонтеры заявили, что "это будет по-настоящему взрывоопасно".

Оказалось, что новый "подарок для Путина" – это 10 тонн пластита.

"Взрывчатка требуется специальному подразделению украинской полиции КОРД для "работы" на фронте. Им нужно это быстро, и мы знаем, как это сделать", – говорится в сообщении.

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Как сообщал Главред, ранее чешский президент Петр Павел заявил, что для успеха ВСУ на поле боя нужно больше боеприпасов. Чехия готова увеличить поставки боеприпасов и проведет работу с союзниками, чтобы найти возможность организовать дополнительное снабжение из других источников.

Президент Чехии Петр Павел призвал Украину не спешить с контрнаступлением, чтобы тщательно подготовиться и избежать больших потерь. По мнению чешского лидера, второго шанса провести контрнаступательную операцию у Сил обороны Украины в этом году не будет.

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