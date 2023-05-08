"Второго шанса в этом году не будет": президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

Киев не может позволить себе провал контрнаступления. В этом году будет только одна попытка, поэтому она должна быть успешной.

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Петр Павел предостерег Украину от поспешного контрнаступления / Коллаж: Главред, фото: 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского, Офис президента

Президент Чехии Петр Павел призвал Украину не спешить с контрнаступлением, чтобы тщательно подготовиться и избежать больших потерь. По мнению чешского лидера, второго шанса провести контрнаступательную операцию у Сил обороны Украины в этом году не будет.

Павел рассказал в интервью The Guardian, что предостерег украинские власти от поспешных шагов на встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалем на прошлой неделе.

Президент Чехии отметил, что Киев не может позволить себе провал контрнаступления.

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"Потому что контрнаступление требует много ресурсов с точки зрения комплектования личного состава, логистики боеприпасов, топлива. В этом году будет только одна попытка, поэтому она должна быть успешной", - заявил Павел.

Президент Чехии отметил, что в Украине признают существование определенных пробелов в подготовке наступления.

"Видимо, у них еще есть ощущение, что нет всего необходимого, чтобы успешно начать операцию", - объясняет Павел.

По его мнению, Евросоюз должен вести переговоры по покупке снарядов, в частности, со странами, с которыми у ЕС сложились непростые отношения. При этом Павел призвал Запад готовиться к тому, что Украина не сможет добиться всех декларируемых целей в конфликте с Россией.

"Я думаю, что мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы вдохновить украинцев и помочь им преуспеть. Но внутренне мы также должны быть готовы к другим непредвиденным обстоятельствам", - сказал президент Чехии.

Также он считает, что некоторые силы могут захотеть подтолкнуть Киев к демонстрации результатов.

Контрнаступление ВСУ

Замминистра обороны Владимир Гаврилов рассказал о подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины. По его словам, Россия будет в панике, когда начнется украинское контрнаступление.

"Мы начнем наше контрнаступление, когда и где – сейчас не имеет значения. [И когда это произойдет,] Россия будет в панике, вы увидите много паники. Они до сих пор не понимают, что [их] пропаганда демонстрирует ложную картину того, что на самом деле происходит на местах. Эта война будет выиграна на земле, а не на экранах телевизоров, не в интернете...", — отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в Нидерландах 4 мая заявил, что Украина верит в успех своего будущего контрнаступления, к которому идет подготовка. Глава государства добавил, что неправильно говорить об "успехе", теряя людей, ведь сегодня все потери для Украины очень болезненны.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что Вашингтон приложил все усилия для того, чтобы обеспечить Украину средствами для проведения контрнаступления. По его словам, ВСУ получили почти всё, о чем просили, в частности бронетехнику, артиллерию, системы ПВО, боеприпасы. Также были организованы учения для украинских бригад на территории других стран.

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