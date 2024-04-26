УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Деньги

Когда налоговая может списывать деньги со счетов граждан: украинцев предупредили

Дмитрий Видоменко
26 апреля 2024, 12:09
С банковских счетов украинцев могут списать денежные средства при наличии налоговых задолженностей, рассказали сотрудники ГНС.
Налоги, банк
Деньги могут быть списаны налоговиками по решению суда / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

С банковских счетов украинцев налоговики могут списывать деньги при наличии налоговых задолженностей. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины (ГНС).

Также сообщается, что деньги могут быть списаны по решению суда или даже без его вмешательства ‒ если гражданин не платит налоги в течение 90 суток.

Согласно объяснению чиновников, в первую очередь списание средств возможно только по решению суда. Данная процедура включает не только банковские счета, но и электронные кошельки и даже учетные записи в системе электронного администрирования НДС. Сразу после судебного решения дело передается сотрудникам Государственной исполнительной службы для исполнения.

видео дня

Но, говорят в ГНС, есть и исключения. Без вмешательства суда возможно списание денег ‒ если гражданин в течение 90 дней не выполняет свои налоговые обязательства. В этом случае ГНС имеет право начать соответствующую процедуру. Однако, существуют обстоятельства, когда такие меры не могут быть применены – к примеру, когда задолженность перед государством не превышает налогового долга.

Что такое Государственная налоговая служба Украины?

Государственная налоговая служба Украины - центральный орган исполнительной власти в сфере налогов в Украине, сообщает "Википедия".

Служба реализует:

  • государственную налоговую политику;
  • государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.

Налог 18% на переводы с карты на карту

27 декабря 2023 года Кабинет министров Украины утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы. Таким образом украинская власть выполнила одно из обязательств перед Международным валютным фондом.

Директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин заявил о том, что "Национальная стратегия доходов" предусматривает введение налогов с переводов украинских граждан с банковской карты на карту по ставке 18%. Эта информация чрезвычайно возмутила украинцев.

В самой Национальной стратегии прямо говорится, что все доходы физических лиц, полученные по пределам предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом.

Правда, немногим позднее нардеп Даниил Гетманцев такую инициативу категорически опроверг.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

налоги чиновница
Реклама

Главное за день

Мощные взрывы: Россия сбросила бомбы на Харьковщину и Сумщину, пострадали дети

Мощные взрывы: Россия сбросила бомбы на Харьковщину и Сумщину, пострадали дети

12:54 Украина
"В пользу ВСУ": Селезнев спрогнозировал серьезные изменения на фронте

"В пользу ВСУ": Селезнев спрогнозировал серьезные изменения на фронте

10:58 Украина
Будет через пару дней: поставки военной помощи в Украину уже начались - Пентагон

Будет через пару дней: поставки военной помощи в Украину уже начались - Пентагон

10:49 Мир
Все главные новости

Популярное

Будут заморозки и снег: в Украину возвращается зимняя погода 15221

Будут заморозки и снег: в Украину возвращается зимняя погода

Она сказала Да! : певец Позитив публично сделал предложение Мишель Андраде 11900

Она сказала "Да!": певец Позитив публично сделал предложение Мишель Андраде

РФ осуществила массированную атаку на украинскую железную дорогу: есть погибшие 8793

РФ осуществила массированную атаку на украинскую железную дорогу: есть погибшие

Когда лучше есть борщ – утром или вечером: неожиданный ответ сразит просто наповал 8374

Когда лучше есть борщ – утром или вечером: неожиданный ответ сразит просто наповал

Последние новости

13:05

Мария Машкова окончательно отреклась от своего отца-путиниста - детали

12:54

Мощные взрывы: Россия сбросила бомбы на Харьковщину и Сумщину, пострадали дети

12:45

Сильно похудевший Узелков показал, как выглядит после операции

12:24

Есть ряд правил: как себя вести, когда мимо проезжает траурный кортеж "На щите"Видео

12:15

Максим Галкин врезал кремлевским властям - детали

Украина способна начать наступление на Крым после отражения атаки РФ весной - ГетьманУкраина способна начать наступление на Крым после отражения атаки РФ весной - Гетьман
12:15

"Полгода было потеряно": Гетьман объяснил, как ВСУ отобьют территории с новым оружием

12:09

Когда налоговая может списывать деньги со счетов граждан: украинцев предупредили

11:58

Убийство полицейского на Винничине: подозреваемым помогали бежать двое военных

11:31

Майор ВСУ пояснил, почему ракеты для ПВО SAMP-T гораздо лучше ракет Patriot

Реклама
11:28

Дела плохи: Букингемский дворец обновил план похорон короля Чарльза

11:08

Малоизвестная, но важная функция: для чего нужно кольцо под крышкой в маслеВидео

11:07

"Какой колхоз в выражениях": хореограф-путинист назвал спортсменов "бомжами" и получил на орехи

11:03

Китайский гороскоп на завтра 27 апреля: Змеям - опасность от друзей, Петухам - новый этап жизни

10:58

"В пользу ВСУ": Селезнев спрогнозировал серьезные изменения на фронте

10:49

Будет через пару дней: поставки военной помощи в Украину уже начались - Пентагон

10:27

Церковный праздник 27 апреля: что запрещено делать в Лазареву субботу

10:21

По новому стилю: когда на самом деле нужно идти в церковь на Пасху 2024Видео

10:21

Испания поставит в Украину партию ракет для Patriot, но отказалась передать сам ЗРК

10:03

Бойкот по всей РФ: у мужа предательницы Наташи Королевой серьезные проблемы

09:51

Кому в Украине повысят пенсии автоматически: кто получит

Реклама
09:28

Гороскоп на завтра 27 апреля: Овны - помогите коллеге, Львам - невероятные впечатления

09:17

Суд отправил под стражу аграрного министра Сольского из-за схем с землей

08:52

Как быстро отмыть окна перед Пасхой: мегапростой способ с газетами

08:31

Нужен один телефонный звонок: Сикорский сказал, как прекратить войну в Украине

08:10

Переговоры о прекращении боевых действий могут быть результативнымимнение

08:01

Украина отводит с поля боя танки Abrams: в AP раскрыли угрозы на фронте

07:34

Захват Часова Яра откроет оккупантам дорогу к "оборонному поясу" ВСУ - ISW

07:10

Найти компас пиратов за 23 секунды сможет только настоящий исследователь: сложная загадка

06:45

Греция отказалась отдать Украине свои системы ПВО Patriot

06:10

Важная информация о технологических новинках в украинской армиимнение

05:37

Гороскоп на май 2024 для Весов: астролог назвала самые денежные дниВидео

04:05

"Влупят" три шторма подряд: Украину атакуют мощные магнитные бури

03:30

Ботокс-клуб пластикового Кена: Райан Гослинг раздулся от филлеровВидео

03:00

Джанабаева не переживет: Валерий Меладзе пошел вразнос с бывшей женой

02:32

Хлеб будет свежим и пышным на 7 дней дольше: пекарь поделился простым секретом

01:59

Украине не хватит для победы 60-миллиардной помощи США - Politico

01:34

От рака умерла финалистка конкурса "Мисс Мира-2005"

01:30

Украина не закроет все небо: появился тревожный прогноз по новым ракетным ударам

00:12

"Страдает все тело": Шоптенко рассказала про реабилитацию после тяжелой травмыВидео

25 апреля, четверг
23:55

США срочно отправили оружие Украине: в Пентагоне раскрыли, когда прибудет помощь

Реклама
23:46

Пожилой и не похож на себя: Андрей Губин появился на публикеВидео

23:02

Надя Дорофеева разоткровенничалась про ссоры с Кацуриным и экстремальный интим

22:56

"Для победы еще не поздно": в НАТО сделали заявление на фоне новой помощи США

22:53

Украина получит лазерные бомбы от Великобритании: Paveway будут "кошмарить" РФ

21:59

Почему Россия начала атаковать железнодорожные пути: названа причина

21:35

США передали Украине 100 дальнобойных ракет ATACMS - NYT

21:11

ВСУ перехватят инициативу с новой помощью: в США сказали, ждать ли контрнаступления

20:31

Когда лучше есть борщ – утром или вечером: неожиданный ответ сразит просто наповалВидео

20:11

"Нужны люди для ВСУ": в Госдепе США сделали заявление о возвращении украинцев

19:50

РФ осуществила массированную атаку на украинскую железную дорогу: есть погибшие

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять