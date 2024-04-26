Когда налоговая может списывать деньги со счетов граждан: украинцев предупредили

С банковских счетов украинцев могут списать денежные средства при наличии налоговых задолженностей, рассказали сотрудники ГНС.

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Деньги могут быть списаны налоговиками по решению суда / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

С банковских счетов украинцев налоговики могут списывать деньги при наличии налоговых задолженностей. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины (ГНС).

Также сообщается, что деньги могут быть списаны по решению суда или даже без его вмешательства ‒ если гражданин не платит налоги в течение 90 суток.

Согласно объяснению чиновников, в первую очередь списание средств возможно только по решению суда. Данная процедура включает не только банковские счета, но и электронные кошельки и даже учетные записи в системе электронного администрирования НДС. Сразу после судебного решения дело передается сотрудникам Государственной исполнительной службы для исполнения.

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Но, говорят в ГНС, есть и исключения. Без вмешательства суда возможно списание денег ‒ если гражданин в течение 90 дней не выполняет свои налоговые обязательства. В этом случае ГНС имеет право начать соответствующую процедуру. Однако, существуют обстоятельства, когда такие меры не могут быть применены – к примеру, когда задолженность перед государством не превышает налогового долга.

Что такое Государственная налоговая служба Украины? Государственная налоговая служба Украины - центральный орган исполнительной власти в сфере налогов в Украине, сообщает "Википедия". Служба реализует: государственную налоговую политику;

государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.

Налог 18% на переводы с карты на карту

27 декабря 2023 года Кабинет министров Украины утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы. Таким образом украинская власть выполнила одно из обязательств перед Международным валютным фондом.

Директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин заявил о том, что "Национальная стратегия доходов" предусматривает введение налогов с переводов украинских граждан с банковской карты на карту по ставке 18%. Эта информация чрезвычайно возмутила украинцев.

В самой Национальной стратегии прямо говорится, что все доходы физических лиц, полученные по пределам предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом.

Правда, немногим позднее нардеп Даниил Гетманцев такую инициативу категорически опроверг.

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