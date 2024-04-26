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Анонс ударов по больницам Киева: в СБУ рассказали важные подробности

Ангелина Подвысоцкая
26 апреля 2024, 20:14
В столице принимают все необходимые меры для того, чтобы сохранить жизнь пациентов и сотрудников.
ракета, больница в Киеве
В СБУ прокомментировали угрозы ударить по больницам в Киеве / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель открыто анонсировал удары по двум больницам в Киеве, одна из которых - детская. В Киеве начали срочную эвакуацию сотрудников и пациентов. В СБУ уже прокомментировали подобные заявления.

В Службе безопасности Украины говорят, что эти заявления являются информационно-психологической спецоперацией, которая играет на руку РФ. В то же время следует серьезно воспринимать любые угрозы оккупантов и соблюдать правила безопасности.

"И специальные службы, и представители местной власти реагируют на каждую потенциальную угрозу согласно предусмотренным протоколам действий. Сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы нивелировать любые негативные последствия даже теоретической угрозы. Отдельно подчеркиваем: представителям белорусского режима, который полностью сдал свою страну России, стоит понять простую вещь - люди, которые защищают Украину от оккупантов, являются героями, а не террористами. Потому что настоящие террористы находятся в кремле. И они обязательно получат наказание за все свои преступления", - говорится в сообщении.

видео дня

В СБУ посоветовали белорусским властям подумать о своей судьбе на скамье подсудимых в Гааге.

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