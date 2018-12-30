"Снежный Киев": синоптики дали прогноз на последний день 2018-го

В понедельник в Киеве будет снег, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в последний день 2018 года — в понедельник, 31 декабря, будет снег.

В ночь на понедельник в столице температура составит -3…-5 градусов, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 31 декабря в городе ночью и днем ожидается снег. Дневная температура прогнозируется -1…+1 градус.

В понедельник в Киеве будет снег, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее Наталья Диденко сообщила, что 28 декабря от Украины отцепится циклон Tete, однако территорию страны накроет новый циклон — Uta и "принесет в ведре своего атмосферного фронта дожди и мокрый снег".