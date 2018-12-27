"Циклон Tete отцепится": Украину накроет новый циклон — синоптик

В пятницу Украину накроет новый циклон, предупредила синоптик / Reuters

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в пятницу, 28 декабря от Украины отцепится циклон Tete, однако территорию страны накроет новый циклон — Uta.

Циклон Uta придет с северо-запада Европы и "принесет в ведре своего атмосферного фронта дожди и мокрый снег", написала эксперт на своей странице в Facebook.

По ее данным, только крайний восток Украины отделается просто плотной облачностью.

"Дожди (прогнозируются — Ред.) — поскольку температура воздуха на протяжении дня составит 0…+ 5 градусов. Разве что в восточных областях 0… -3 градуса… А ночью на востоке даже -3…-7 градусов. Мокрый снег будет организовывать налипание мокрого снега...", — добавила Диденко.

Синоптик предупредила, что 28 декабря в Киеве температура воздуха будет колебаться около нуля, ожидается дождь и мокрый снег. На сайте Украинского гидрометцентра говорится, что в пятницу в столице ночная температура составит -1…-3, а дневная — +2…+4 градусов.

В пятницу Украину накроет новый циклон, предупредила синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Украину пришли сильный снег и метели, погоду на территории страны 24 декабря и 25 числа формировал новый циклон. В десяти областях Украины 26 декабря из-за ухудшения погоды (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) были обесточены 479 населенных пунктов. Позже стало известно о снежном апокалипсисе на украинских автотрассах.

Справка. Циклон — это вихревое, бурное движение атмосферы, сопровождающееся обильными осадками, сильной облачностью.