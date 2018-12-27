"Нет ни дорог, ни направлений": водители рассказали о снежном апокалипсисе

Циклон, накрывший Украину, стал причиной настоящего снежного апокалипсиса на автотрассах. В снежных ловушках очутились сотни людей, некоторые были вынуждены ночевать прямо в автомобилях.

В Полтавской области снежные заносы стали причиной отмены автобусных рейсов, несколько сотен грузовиков остановили вдоль трассы. Многие машины застряли в снегу на несколько дней вместе с водителями и пассажирами.

Водители рассказывают, что дорога между областями может занимать несколько суток.

"Хорошо, что мы здесь остановились, не в поле, а есть кафе, магазин, есть туалет, можно сходить. А эти ребята стоят в поле, что они там делают, как они там делают, бедствуют", - говорит водитель Виталий Максись.

Как сообщает ТСН, на автодороге между Красногоровкой и Бригадировкой ситуация сложилась и вовсе критическая – там затор достигал 22 километров.

Несмотря на то, что трассы чистят от снега десятки единиц техники, на многих участках движение остается затрудненным: на автодороге Золотоноша – Кременчуг затор достигает 15 километров, людей греют в школе. Люди опасаются, что снежные заносы помешают им вовремя вернуться домой на новогодние праздники.

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В Кировоградской области мощные снегопады стали причинами сложностей с проездом по многим дорогам. Спасатели освободили из снежного плена более трехсот автомобилей, которые застряли на дорогах. Несмотря на непрерывную работу спасательной техники, сильный ветер снова наметает снег на дороги.

А вот в Сумской области дорожные службы и спасатели расчистили от заносов большинство дорог, застрявшие авто вытащили из снежных ловушек, а рейсовые автобусы вновь вышли на маршруты.

Однако есть и исключение – трасса на Полтаву до сих пор заблокирована. "Из Ахтырки до Полтавы дороги нет, даже направления нет. Вчера машины не поехали. Сегодня созвонились – стоят там машины в сугробах. Дороги нет – лыжи надо и вентилятор. Там не проехать", - убеждает водитель микроавтобуса Анатолий Городецкий.

Причину образования пробок рассказали сами водители. По их словам, тяжелые фуры на скользких подъемах просто разворачивало и они блокировали проезд. Кроме того, снежные сугробы наметает на открытых участках, преимущественно в полях.

Однако основная причина – то, что предупреждения синоптиков за день люди просто игнорировали. В соцсетях даже ходит новая шутка: мол, советам не выезжать в непогоду не внял никто, кроме водителей снегоуборочной техники.

Отметим, что по данным ГСЧС, в Полтавской области за минувшие сутки спасатели освободили из снежных заносов 164 автомобиля, в которых находились 305 человек.

Ранее синоптики рассказали, когда утихнут метели в Украине.