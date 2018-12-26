"Без снега не останемся": Диденко рассказала, когда утихнут метели и уточнила погоду на Новый год 2019 в Украине

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Прогноз погоды на зиму 2019 в Украине обещает, что украинцев ждет еще немало снежных метелей – но передышка все же будет.

Какие регионы страны отдохнут от снега, у себя в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

Свой прогноз о погоде в новогоднюю ночь 2019 дал и директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Погода в Украине 27 декабря

"Завтра (27 декабря. – Ред.) – чуть передышка на севере и в центре. Однако ближайшей ночью в восточных областях, а завтра во второй половине дня на западе, осадки будут умеренными", – сообщила Диденко.

Читайте такжеВ Украине обесточены более 400 населенных пунктовОна прогнозирует снег и мокрый снег на Запорожье, а вот в Одесской, Херсонской и Николаевской областях существенных осадков днем не предвидится.

Температура воздуха будет колебаться от -1 градуса до -5 градусов, ночью в Сумской и Харьковской – до -10 градусов. Днем 27 декабря на западе и юге Украины ожидается от 0 градусов до +4 градусов.

Ранее в ГСЧС предупредили, что 26-27 декабря по всей Украине ожидается серьезное ухудшение погодных условий.

Погода в Киеве 27 декабря

В Киеве 27 декабря обещает ослабление осадков. Температура ожидается в пределах от 0 градусов до -3 градусов.

А вот 28 декабря вновь ожидается усиление осадков.

Погода в Украине 27 декабря: карта

Погода на Новый год 2019 в Украине

"Синоптическая хроника новогодней ночи: по уточненным данным, в ночь на 1 января в Киеве будет морозно, -3-6 градусов, а днем 1 января придут снегопады и метели. Одним словом, без снега не останемся. И сегодня, и первого", – уточнила Диденко.

В свою очередь директор Укргидрометцентра Николай Кульбида дал Униан свой прогноз погоды на Новый год 2019 в Украине: по его словам, она будет "очень разнообразной".

Читайте такжеКак успеть подготовиться к Новому году 2019 и почем украшенияНа западе в новогоднюю ночь ожидается дождь и плюсовая температура.

"В северных областях ночью без осадков, -3-8 градусов, утром – мокрый снег, днем – с переходом в дождь с повышением температуры до +2-3 градусов", – сообщил Кульбида.

На востоке осадки не ожидаются. Температура ночью - 4-9 градусов, днем – до -5 градусов.

На юге тоже без осадков. Температура ночью -1-6 градусов, днем – около 0 градусов.

Погода в Киеве на Новый год 2019 обещает: -5-7 градусов в саму новогоднюю ночь, а днем до -2-3 градусов. Осадки ночью не прогнозируются. Утром 1 января ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Максимальная температура днем – до +2-3 градусов.

С 27 декабря по 1 января Кульбида прогнозирует в Украине небольшой снег, мокрый снег с дождем и незначительные колебания температуры.

Ранее народный синоптик также рассказал о погоде в Украине в первые дни 2019-го и на Рождество. В нашей стране настоящая зима начнется только в середине января, сообщил эксперт.

Также синоптики предупредили об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.