Народный синоптик рассказал о погоде в Украине в первые дни 2019-го и на Рождество

В Украине на Рождество Христово будет до -4 градусов, спрогнозировал народный синоптик / mykolay.folkukraine.com

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в первые дни нового —2019 года — будут легкие морозы.

На Рождество Христово — 7 января, в нашей стране температура составит 2-4 градуса мороза, рассказал эксперт Обозревателю.

По словам собеседника, настоящая зима начнется только с 15 января.

"…28 числа (декабря — Ред.) будет 5-7 градусов ниже ноля. И пройдет неплохой снег 29-30 декабря. И 1-3 января легкие морозы в 3-4 градуса. Потом вновь 2-3 дня потепление. И к 7-8 числу вновь легкие морозы — 2-4 градуса", — отметил эксперт. Ранее в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в субботу и воскресенье — 22-23 декабря, максимальная температура воздуха днем составит +3 градуса, ожидаются осадки.