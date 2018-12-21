"Осенняя температура, дождь": синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на 22-23 декабря

В Киеве 22-23 декабря ожидается осенняя температура / goodfon.ru

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в субботу и воскресенье — 22-23 декабря, максимальная температура воздуха днем составит +3 градуса.

В субботу в столице днем ожидается дождь, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 22 декабря в городе ночная температура составит -2…-4, а дневная +1…+3 градуса.

В воскресенье в Киеве ночью прогнозируется -1…+1, а днем — +1…+3 градуса. Ночью и днем ожидаются осадки.

В Киеве 22-23 декабря ожидается осенняя температура / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине перед Новым годом — с 28 по 31 декабря — будет хороший снег, температура составит 4-6 градусов мороза.