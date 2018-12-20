Синоптики сулят Киеву осеннюю температуру

В пятницу в Киеве ожидается осенняя температура / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в пятницу, 21 декабря, днем максимальная температура воздуха составит +1 (20 числа максимально ожидалось -4).

В последний рабочий день недели в столице ночью будет снег, а днем — мокрый снег с дождем, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 21 числа в Киеве ночная температура составит -3…-5, а дневная — -1…1 градусов. Ветер прогнозируется южный, 5-10 м/с.

В пятницу в Киеве ожидается осенняя температура / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине перед Новым годом — с 28 по 31 декабря — будет хороший снег, температура составит 4-6 градусов мороза.