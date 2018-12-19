В Укргидрометцентре предупредили об ощутимом потеплении в Киеве

В пятницу в Киеве ощутимо потеплеет, предупредили синоптики / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в пятницу, 21 декабря, днем максимальная температура составит 0 градусов (20 декабря максимум ожидалось -4).

В пятницу в столице днем прогнозируется снег, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 21 декабря в столице ночная температура составит -4…-6, а дневная — 0…-2 градуса.

В четверг в городе не ожидаются существенные осадки, ночью прогнозируется -8… -10, а днем — -4… -6 градусов.

В пятницу в Киеве ощутимо потеплеет, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине перед Новым годом — с 28 по 31 декабря — будет хороший снег, температура составит 4-6 градусов мороза.