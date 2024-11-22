Когда в Украине прекратятся осадки: синоптик назвала точную дату

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине в выходные, 23-24 ноября
- Когда в Украине прекратятся осадки
Погода в Украине в субботу, 23 ноября, отметится осадками - во многих областях будут идти дождь, снег и мокрый снег.
Но после этого в воскресенье, 24 ноября, в нашем государстве практически везде будет без осадков, они могут идти лишь в западных областях. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
"В субботу влаги в Украине будет хватать. Снег, мокрый снег, дождь. Днем 23-го ноября основная часть осадков придется на Левобережье, а запад и север будут освобождаться от снега или дождя. А в воскресенье в Украине повсюду будет сухо, только на востоке задержатся осадки", - отметила она.
В то же время Диденко предупредила, что ветер и в дальнейшем будет сильным и порывистым.
Температура воздуха в Украине и ночью, и днем будет держаться на уровне около нуля. Теплее в субботу будет только днем на юге (+4...+9 градусов) и на востоке (+9...+15 градусов).
Погода в Киеве в выходные
В Киеве 23 ноября будет мокрый снег, 24 ноября без осадков, отметила Диденко.
"Северо-западный ветер ожидается порывистым, некомфортным. Ночью 0-2 мороза, днем 0-2 градуса тепла", - добавила она.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что ударит мороз -12 и будет мокрый снег - стало известно, где в Украине сильно похолодает. В выходные погода в Украине отметится снижением температуры и сильными осадками в виде мокрого снега и дождя.
Также ранее сообщалось, что будет мощная метель, снегопады и ветер - на Украину налетит штормовая погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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