Сначала морозы, потом дождь: каких метеоподарков от Николая ждать украинцам до конца недели

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Как и предупреждали синоптики, эта неделя в Украине выдалась морозной. И День святого Николая 2018 продолжит эту метеотрадицию.

Погода в Украине 19 декабря принесет осадки и существенное понижение температуры. В этом прогноз погоды Укргидрометцентра сходится с прогнозом от синоптика Натальи Диденко.

"Циклон над Атлантикой забрасывает осадки, теплую погоду и ветер в Западную Европу и к нам пока не дотягивается. Циклон над Турцией и Черным морем приведет усиление ветра на юг и восток Украины. А также периодически незначительные осадки", – пишет Диденко у себя в Facebook.

Погода в Украине на завтра

Читайте такжеЧто делать в День Николая Чудотворца – от примет до гаданийПогода в Украине 19 декабря, по данным Укргидрометцентра, обещает мокрый снег с дождем в Донецкой области. В целом же, в большинстве областей страны существенные осадки маловероятны, отмечает Диденко.

При этом морозная погода продолжится. В среднем, ночью ожидается от -4 градусов до -9 градусов, днем – от -2 градусов до -6 градусов. По данным Диденко, днем на Николая ожидается -3-9 градусов.

Холоднее всего будет в Полтаве – до -12 градусов ночью и до -7 градусов днем.

На севере без осадков, но очень холодно: до -11-13 градусов ночью, а днем столбики термометров не поднимутся выше -7 градусов.

На юге прогнозируется небольшой снег, в Херсонской области и Крыму – мокрый снег и снег с дождем. Ночью ожидается от -4 градусов до -8 градусов, днем будет от -1 градусов до -5 градусов. Теплее всего будет на полуострове – до +5 градусов днем.

На западе переменная облачность. Ночью от -9 градусов до -13 градусов. Днем термометры покажут от -3 градусов до -6 градусов.

В центре Украины без осадков, облачно с прояснениями. Ночью от -10 градусов до -12 градусов. Днем ожидается от -5 градусов до -7 градусов.

"А в конце недели атлантическая, влажная и теплая, воздушная масса приблизится и принесет повышение температуры воздуха и осадки в виде снега, мокрого снега, переходящих в течение субботы-воскресенья в дождь", – пообещала Диденко.

Погода в Киеве на завтра

Погода в Киеве 19 декабря будет морозной, но без осадков. Днем возможно солнце. Температура воздуха ночью составит до -9 -11 градусов, днем – до -6-8 градусов.

На дорогах гололедица.

Погода в Украине 19 декабря: карта

Как сообщалось ранее, уже в ближайшие дни в Киеве ожидается серьезное ухудшение погодных условий: похолодание и обильные снегопады. В ближайший четверг, 20 декабря, в Киеве прогнозируется от 110% до 130% месячной нормы осадков.

Ранее синоптики предупредили об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.

Также синоптики дали прогноз, будет ли Новый год-2019 в Украине со снегом. Первая половина зимы будет холоднее, чем вторая.