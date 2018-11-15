Синоптики предупредили об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине

В Украине будущая зима будет теплой / 1zoom.ru

Синоптики предупредили, что зима 2018-2019 годов в Украине выдастся аномальной теплой.

В большинстве регионов страны в декабре и январе среднемесячная температура воздуха будет плюсовой. Средние температурные показатели этой зимой будут на 2 градуса выше нормы, ожидают эксперты.

Своим прогнозом погоды на зиму 2018-2019 в Украине поделилась с "Украинской правдой" заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Читайте такжеСиноптики предупредили, когда в Киеве снова будет снегПо ее словам, температура в декабре в среднем будет на 1-2 градуса выше, по сравнению с аналогичными показателями начала этого столетия. Прохладней всего будет в Сумской и Черниговской областях: здесь ожидается +3-4 градуса. А вот на юге Украины и в Закарпатье термометры покажут и вовсе до +6-7 градусов.

"Наш прогноз на месяц – аномалия температуры, отклонение от нормы. Зима будет теплой", – заверила Балабух.

Еще теплее будет январь, прогнозирует метеоролог – на 2-3 градуса выше климатической нормы.

"Если раньше средняя температура была от -3 градусов на севере до +3 градусов на юге, то в этом году ожидаем, что средняя за месяц температура в Украине может быть плюсовая. Только в северных и северо-восточных областях останется минусовой. Это от -1 градуса в Черниговской, Сумской областях до +5 градусов и выше на юге", – сообщила Балабух.

Она не рискнула делать прогноз относительно того, будут ли украинцы встречать Новый год и Рождество со снегом: "Но при такой температуре, как ожидается, это понятно, что, если осадки и будут, то на юге это будет в виде дождя, а в северных областях – в виде мокрого снега, снега. Потому что довольно высокие температуры".

Как сообщалось, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какая погода в Украине ожидается на Новый год и Рождество. В конце декабря будет до -6 градусов, предупредил народный синоптик.

Кроме того, Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.

Горбань также рассказывал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, погода в ноябре-2018 в Украине будет сырой.