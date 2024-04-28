Так делали еще наши бабушки: для чего люди перед сном солят носки

Соль может стимулировать кровообращение при ходьбе, выполняя роль естественного массажа для ног. Главред выяснил, для чего некоторые люди кладут соль в носки.

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Зачем насыпают соль в носки на ночь - для чего солить носки / Колаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube, УНИАН

Массаж стоп солью в носках может быть полезным для стимулирования кровообращения и мышечной системы, особенно во время ходьбы. Процесс заключается в том, что соль, распределенная в носках, постоянно нажимает на подошвы ног во время движения. Это может помочь увеличить кровообращение и улучшить тонус мышц ног. Кроме того, такой массаж может помочь уменьшить усталость ног и улучшить их гибкость. Об этом рассказал блогер под ником "Be healthy" в своем видео на YouTube.

Для чего в носки кладут соль

Соль в носках - это необычный, но эффективный способ заботы о ногах. Блогер отмечает, что этот метод идеально подойдет для людей, которые проводят целый день "на ногах" или много ходят.

"Соль в носках поможет снять усталость и напряжение, накопленное в ногах. Кроме того, носки с солью отлично справляются с повышенным потоотделением. Если вы часто носите закрытую обувь и страдаете от потливости ног - можно попробовать этот метод", - говорится в видео.

Сколько соли сыпать в носки

Рекомендуется насыпать соль в носки после принятия душа или мытья ног. Блогер отмечает, что оптимально будет насыпать в каждый носок по 2-3 столовые ложки морской соли для наилучшего эффекта.

Он указывает на то, что нужно использовать носки из шерсти или хлопка для лучшего эффекта.

"Массирование стоп солью активирует нужные точки и помогает избавиться от неприятных последствий долгого ношения обуви. Для усиления эффекта можно добавить несколько капель любого эфирного масла в носки перед надеванием", - указывает он.

Кроме того, блогер советует после одевания носков с солью внутри на ноги продолжить заниматься домашними делами еще в течение 10 минут.

Однако, он предостерегает, что в случае дискомфорта - нужно снять носки и не повторять эту процедуру в течение определенного времени.

"У вас могут быть открытые раны на ногах и соль может попасть в них", - указывает автор.

Смотрите видео о том, для чего сыпать соль в носки:

Как избавиться от отека ног

Для того, чтобы избавиться от отеков ног тем, кто страдает от постоянных отеков рекомендуется носить "соленые носки" минимум два-три раза в неделю.

"Соль вытягивает влагу из отечных ног, помогая им чувствовать себя расслабленным и легкими. Чтобы повторить эту терапевтическую процедуру вам не нужно наносить свежую порцию соли каждый раз, можно носки, наполненные кристаллами соли, осторожно повесить на батарею или сушку для одежды", - добавляет блогер под ником "Be healthy".

Носки, наполненные кристаллами соли, можно использовать в течение недели, после чего блогер советует высыпать из них соль, а носки соответственно постирать.

Чем полезна морская соль Морская соль содержит большое количество минералов и микроэлементов, таких как кальций, магний, калий, железо и другие, которые важны для здоровья. Она может быть полезной для поддержания электролитного баланса в организме, улучшения пищеварения, уменьшения воспаления и поддержания здоровья кожи. Морская соль также может помочь снизить уровень стресса и улучшить настроение. Она обладает антисептическими свойствами, которые могут помочь в борьбе с бактериями и обеспечить защиту от инфекций. Кроме того, морская соль может быть полезной для очищения дыхательных путей и уменьшения симптомов аллергии и астмы. Важно использовать морскую соль в умеренных количествах, так как ее чрезмерное употребление может привести к повышенному артериальному давлению и другим проблемам со здоровьем.

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