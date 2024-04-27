Что положить в вазу, чтобы цветы дольше стояли: женщина показала удивительный трюк

Флорист поделилась хитрым трюком, который поможет вашим цветам дольше выглядеть свежими и цветущими.

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Как сделать, чтобы цветы стояли дольше / коллаж: Главред, фото: unsplash

Ничто так не украшает дом, как свежий и ароматный букет прекрасных цветов, к сожалению, сохранить их свежесть на долго очень трудно. Обычно большинство срезанных цветов могут храниться от 7 до 12 дней, если за ними правильно ухаживать.

Флорист Элиз Харлок рассказала, что использование ломтиков яблок в воде в вайе может помочь срезанным цветам дольше сохраняться свежими, передает издание Mirror.

"Натуральные сахара и кислоты в яблоках обеспечивают питание цветов, помогая сохранить их свежими в течение нескольких недель. Начните с того, что нарежьте свежее яблоко тонкими ломтиками. Затем положите ломтики на дно чистой вазы, наполненной водой комнатной температуры", - отметила Элиз. видео дня

Ломтики яблока - это естественный источник питания для цветов, ведь они обеспечивают необходимые питательные вещества, которых им не хватает без корней, отметила Элиз.

"Поставьте срезанные цветы, как обычно, убедившись, что их стебли погружены в воду вместе с кусочками яблока. Этот полезный прием является наиболее эффективным для цветов с деревянистыми стеблями, таких как розы, гортензии и сирень. Эти виды цветов получают пользу от питательных веществ, которые помогают им оставаться увлажненными и свежими в течение длительного периода", объяснила флористка.

Ученые объясняют это тем, что яблоко может выделять газ этилен, естественный растительный гормон, который способствует созреванию растений.

"Газ этилен, выделяемый кусочками яблока, помогает сохранять их свежий и живой вид в течение нескольких дней дольше, чем обычно. Однако, важно менять воду и яблочные кусочки каждые 2-3 дня, чтобы поддерживать оптимальную свежесть", - добавила женщина.

Регулярное обновление воды и замена ломтиков яблока гарантирует, что цветы будут продолжать получать питательные вещества, необходимые для процветания. Также стоит размещать вазу с цветами в прохладной комнате, где не будет прямых солнечных лучей.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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