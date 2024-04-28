Почему нельзя застилать кровать по утрам: истинная причина удивит многих

Эксперты не советуют застилать постель утром из-за того, что во время ночи в постельном белье может накопиться влага и пыль, что способствует развитию клещей.

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Почему нельзя застилать кровать утром - как правильно застилать кровать / Коллаж Главред, фото: pexels

Заправляя кровать каждое утро перед тем, как выйти из дома, вы можете чувствовать себя упорядоченным и спокойным, но на самом деле это может ухудшить жизнь человека.

Многие считают, что заправлять простыни, взбивать подушки и разглаживать одеяло каждое утро - это первый маленький шаг к успешному дню. Идея заключается в том, что начало с небольшой организованной задачи может помочь мотивировать вас к большему после того, как утро закончится, сообщает Mirror.

Однако эксперты по сну предупреждают, что те, кто придерживается такого образа мышления, могут вызвать нежелательные проблемы со здоровьем, особенно для людей, страдающих аллергией. С приближением весны, когда симптомы сенной лихорадки, такие как зуд в глазах и носу и головная боль, усиливаются, важно учитывать, что именно в вашей спальне может накапливаться пыльца. Это может вызвать ночное чихание и, соответственно, нарушение сна.

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Мартин Сили, генеральный директор и эксперт по сну компании MattressNextDay, объясняет, что застилать кровать может быть не лучшим выбором для вашего здоровья, поскольку это может задерживать пыльцу и пылевых клещей.

"Вопреки распространенному мнению, незастеленная кровать менее подвержена задержанию пыльцы и пылевых клещей, этих крошечных существ, которые могут вызвать целый ряд проблем со здоровьем, включая астму и аллергию. Многие исследования показывают, что непроветриваемое постельное белье, вызванное немедленным застиланием, может создать среду, которая приводит к повышению концентрации пылевых клещей и их аллергических белков", - рассказал эксперт.

Он также объяснил, почему лучше оставлять одеяло или простыни вывернутыми.

"Более того, естественный солнечный свет может играть определенную роль в предотвращении накопления пылевых клещей. Если позволить постельному белью оставаться незастеленным некоторое время, оно получит доступ к естественному солнечному свету. Солнечный свет обладает дезинфицирующими свойствами и может помочь убить некоторые бактерии и клещей, еще больше снижая потенциальные риски для здоровья", - резюмировал он.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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