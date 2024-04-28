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Украинцы рискуют утратить до половину пенсии: кому такое угрожает

Дмитрий Видоменко
28 апреля 2024, 08:52
Украинские пенсионеры рискуют потерять от 20% до 50% выплат по решению суда. Это возможно для долгов, которые пенсионер не может иначе погасить.
Пенсии, старики
На сколько могут срезать пенсию по закону? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Украинские пенсионеры рискуют потерять от 20% до 50% выплат по решению суда (это возможно в случае наличия задолженности, которые пенсионер не в состоянии погасить другим образом). Об этом говорится в разъяснении чиновников Министерства юстиции.

"Мерами принудительного исполнения решения суда в том числе является обращение взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию, иной доход должника. Удержание из таких выплат осуществляется в случае отсутствия у должника средств на счетах в банках или других финансовых учреждениях, отсутствия или недостаточности имущества должника для покрытия в полном объеме подлежащих взысканию сумм, а также в случае выполнения решений о взыскании периодических платежей", – говорят они.

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В Минюсте также утверждают, таких случаях суд принимает решение об отчислении на покрытие долга части пенсионных выплат на протяжении определенного периода ‒ вплоть до полного погашения задолженности. А взыскать в судебном порядке часть пенсии, к примеру, могут из-за долгов по коммунальным услугам ‒ в случае обращения их поставщика в суд.

Законами Украины при этом установлены лимиты на взыскание, то есть "отобрать" всю сумму пенсии у должника не могут. И на покрытие задолженности предусмотрены отчисления в размере не более 50% от размера пенсии на:

  • содержание членов семьи (алименты);
  • возмещение ущерба от хищения имущества предприятий, учреждений и организаций;
  • возмещение ущерба, причиненного увечьем или другим повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего;
  • возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат могут приостановить. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

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