Кому в Украине повысят пенсии автоматически: кто получит

В Украине с 1 мая 2024 года повысят часть пенсий (речь идет о тех, кто достиг возраста от 70 лет и при этом размер их выплаты не достигает 10 340,35 грн).

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Кому повысят пенсии автоматически с 1 мая? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Украине с 1 мая 2024 года повысят часть пенсий ‒ речь идет о тех, кто достиг возраста от 70 лет и при этом размер их выплаты не достигает 10 340,35 грн. Об этом сообщает профильное издание "На пенсии".

Как говорят эксперты ‒ для того, чтобы получить доплаты, нужно соответствовать двум критериям. Прибавка к пенсии осуществляется автоматически, поэтому в Пенсионный фонд обращаться не нужно.

Предусмотрены следующие надбавки:

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пенсионерам от 70 до 74 лет – 300 гривен;

пенсионерам от 75 до 79 лет – 456 гривен;

пенсионерам старше 80 лет – 570 гривен.

Выплаты пенсионеры получат в месяц после достижения пенсионером соответствующего возраста, что позволяет претендовать на них (а средняя пенсия выросла с 5385 до 5743 грн).

Какие пенсии получают украинцы

Среди пенсионеров около 2,7 млн тех, кто продолжает работать. Они в среднем получают выплату в 6 тысяч грн. Всего пенсию получают 10,1 млн человек. Из них наибольшее количество (2,6 млн) получают пенсию до 3 тысяч грн. Еще 1,7 млн человек получают от 3 до 4 тысяч грн. От 4 до 5 тысяч грн получают 1,8 млн украинцев.

Соответственно, большинство украинцев на заслуженном отдыхе получают выплаты в размере до 5 тысяч грн. Высокие пенсии (от 10 тысяч грн) получают 1,2 млн пенсионеров.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат могут приостановить. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

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