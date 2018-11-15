Стало известно, какая погода в Украине ожидается на Новый год и Рождество

В Украине на Новый год будет мороз, а на Рождество — плюсовая температура, спрогнозировал народный синоптик / 1zoom.ru

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине на Новый год — 1 января — ожидается до -6 градусов, а на Рождество Христово — 7 числа, будет до +4.

В нашей стране самые сильные морозы стоит ожидать с 22 января — до -25 градусов, рассказал эксперт "Обозревателю".

"Первые дни месяца (декабря — Ред.) встретят нас минусовой температурой в пределах 2-4 градусов, позже придет потепление до 5 градусов тепла. Такая температура будет колебаться почти до конца декабря, с небольшими заморозками…", — отметил собеседник.

Читайте такжеНародный синоптик предупредил, когда в Украину вернется снегПо его словам, только 28-31 числа вернется мороз до 6 градусов. "1 января ожидается минусовая температура до 6 градусов со снегом. Правда, на… Рождество… ожидается плюсовая температура — до 4 градусов, тепло сохранится до середины месяца. Дальше будет происходить постепенное похолодание", — добавил Горбань. Напомним, 14 ноября утром в Киеве выпал первый снег и припорошил дороги, крыши домов и деревья. В столице осадки спровоцировали 10-бальные пробки, в Сети ряд интернет-пользователей раскритиковали водителей, выехавших на дорогу на летней резине.