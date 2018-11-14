"Куча долбодятлов": в Сети жестко отреагировали на снежный коллапс в Киеве

В соцсети жестко прокомментировали пробки в Киеве из-за снега / 112.ua

В Киеве в среду, 14 ноября, выпал первый снег и спровоцировал 10-бальные пробки, в Сети ряд интернет-пользователей раскритиковали водителей, выехавших на дорогу на летней резине.

В частности, эксперт Тарас Загородний в Facebook написал, что, судя по количеству людей на летней резине в ноябре, у нас до сих пор в стране "куча долбодятлов", которые не знают, что поздней осенью и снег бывает, и морозы.

В соцсети жестко прокомментировали пробки в Киеве из-за снега / Скриншот с facebook.com/Oleksandr.vergolyas

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко жестко потроллила водителей, непоменявших резину.

"Я правильно понимаю, что это проклятые барыги не поменяли всем резину на авто, поэтому город стоит? Не выдали, заразы, захудалым бляхерам бесплатные колеса. Это же Порошенко (президент Петр Порошенко — Ред.), его сын, БПП в полном составе и примкнувшая к ним внефракционная Геращенко не переставили всем зимнюю резину и довели до коллапса? Это они не предупредили, что в ноябре приходит снег. Зрада, сплошное предательство", — отметила нардеп.

В соцсети жестко прокомментировали пробки в Киеве из-за снега / Скриншот с facebook.com/anfrankleen

"Обожаю первый снег... В каком бы уголке столицы это явление не застало, ощущение, словно оказалась в сказочном лесу. Все вокруг белое, полно оленей...", — поделилась мнением Оксана Миронова.

В соцсети жестко прокомментировали пробки в Киеве из-за снега / Скриншот с facebook.com/M.Shukh

Напомним, 14 ноября утром в Киеве выпал первый снег и припорошил дороги, крыши домов и деревья. Ранее синоптик Наталья Диденко писала, что в столице будет "небольшая репетиция зимы".