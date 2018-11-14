Пробки в Киеве достигли 10 баллов: из-за первого снега в городе уже порядка 70 ДТП

14 ноября пробки в Киеве достигли 10 баллов. Во всем, как всегда виноват, выпавший снег.

В заторах стоит как центр, так и окраины столицы. Уже на подъезде к городу у водителей начинаются проблемы – особенно около метро "Теремки", а также со стороны Вишневого и Петропавловской Борщаговки. Также водители простаивают в пробке на Большой окружной.

"Ехать приходится не быстрее 10 км/ч, – жалуется читательница "Главреда" Юлия. –

На работу ехать пришлось полтора часа – хотя обычно дорога занимает у меня на моей машине не больше 25-30 минут.

Ну неужто так трудно было заранее посыпать дороги солью? Ведь про этот снег трубили чуть ли не неделю назад!"

Крайне медленно продвигается транспорт в районе метро "Дарница" и "Левобережная", а также возле "Шулявской". Стоит и Воздухофлотский проспект. Как отмечается в Facebook, "эстафету" по заблокированному проезду принял Вознесенский спуск.

Пробки в Киеве 14 ноября: карта

Жалуются киевляне и на скорость движения на Троещине. "С Троещины выехать пытаюсь уже почти полтора часа. На работу опоздал безбожно", – рассказывает читатель "Главреда" Вадим.

На заторы в центре Киева повлияли также аварии. С утра из-за снежной погоды зафиксировано уже порядка 70 аварий. В частности, сразу 4 ДТП зафиксировано на Южном мосту.

"На Ахтырском переулке сразу несколько ДТП: машины не могут выехать наверх и бьются друг об друга. Лучше никому не ехать сюда, кроме снегоуборочной техники", – сообщает в Facebook Киев Оперативный.

Власти призывают киевлян пересесть на общественный транспорт. При этом многие жители столицы вынуждены пользоваться общественным транспортом из-за нехватки такси. "Я не смогла вызвать такси, представляете? Так что даже вариантов, кроме как метро, не было", – поделилась с "Главредом" читательница Анастасия.

Как предупреждал ГСЧС, днем 14 ноября, а также ночью 15 ноября небольшой мокрый снег с гололедицей на дорогах ожидается в Житомирской, Винницкой, Киевской, местами в Черниговской и Черкасской областях.

Как сообщалось, народный синоптик Леонид Горбань уже рассказывал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, погода в ноябре-2018 в Украине будет сырой.

Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.