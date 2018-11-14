"Репетиция зимы": Киев припорошил первый снег

В Киеве дороги, крыши домов и деревья припорошил первый снег / "Главред"

В среду, 14 ноября, утром в Киеве выпал первый снег и припорошил дороги, крыши домов и деревья.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook писала, что в среду в столице будет "небольшая репетиция зимы".

В Укргидрометцентре предупреждали, что днем 14 ноября и ночью 15 числа в Киеве и области ожидается мокрый снег.

Синоптики прогнозировали, что возможно образование снежного покрова высотой 3-6 см.

Ранее заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук, доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова сообщила, что в нашей стране грядущей зимой самыми холодными будут начало и конец декабря.