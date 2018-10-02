Синоптик назвала самые холодные периоды будущей зимы в Украине

В Украине самыми холодными будут начало и конец декабря, сообщила синоптик / Телеканал 360

Заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук, доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова сообщила, что в нашей стране грядущей зимой самыми холодными будут начало и конец декабря.

В государстве зимой среднемесячные температуры будут колебаться от 0 до -2 градусов, рассказала эксперт на пресс-конференции, пишет УНИАН.

По словам синоптика, февраль не будет очень холодным, первая половина зимы ожидается холоднее.

"Не следует ожидать морозную зиму, но похолодания будут. Самые холодные периоды — это начало декабря, конец декабря с температурой до -18 градусов и в начале января до -16…", — отметила она.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в октябре ожидаются сильные дожди, в начале месяца температура воздуха достигнет +22 градусов, 9-10 и 15-17 числа будут заморозки.