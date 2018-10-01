Дожди, гололед, а потом -20 градусов: синоптики дали прогноз погоды на зиму-2018 в Украине

Какой будет зима в Украине / Телеканал 360

Эксперты Гидрометеорологического института уже дали долгосрочный прогноз погоды на зиму-2018-2019 в Украине.

Зима будет на 2 градуса теплее климатической нормы. Температуры в среднем будут колебаться от -3 градусов до +2 градусов. А снег будет чередоваться с дождями. Дожди в свою очередь означают гололедицу.

При этом -20 градусов украинцам тоже стоит ждать – благодаря прорывам арктического воздуха.

Что касается ближайшей перспективы, то уже завтра, 2 октября, ожидаются дожди, которые пройдут с запада через юг до востока. А в среду, 3 октября, дожди накроют всю Украину.

По народным приметам, чем теплее и суше начало октября – тем позднее придет зима. Так ли это – проверим уже через пару месяцев.

Напомним, синоптики обещают, что октябрь в Украине будет теплым, заверили европейские синоптики. В начале месяца обещают рекордные +25 градусов.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, начало октября будет теплым и ясным. Но долго такая метеорологическая идиллия не продлится.

Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.