Завтра опасный ураган, а в октябре – +25 градусов: синоптики сообщили, когда ждать первого снега в Украине

Какой будет погода в Украине / Скриншот с видео 1+1

В Украину пришло осеннее похолодание – с +28 градусов до +16 градусов.

Украинцев уже предупредили не только о дождях с грозами, но еще и о мокром снеге и даже мощных ураганах.

Один из таких ураганов – с порывами ветра до 43 км/ч – постепенно продвигается в центр Украины. Во вторник он разойдется по всей территории страны. После чего температура воздуха упадет до +14-16 градусов на западе и севере страны, на остальной части чуть теплее – до +20 градусов. Ночью столбики термометров рухнут ниже +10 градусов.

Мокрый снег ожидается на закарпатском высокогорье.

Погода в октябре-2018 в Украине

А вот октябрь в Украине будет теплым, заверили европейские синоптики. В начале месяца обещают рекордные +25 градусов, пишет Метеопрог. А вот в конце октября – с 15 по 20 число – украинцам снова придется вспомнить о теплых куртках и шапках: прогнозируется похолодание до +10 градусов и ниже.

По утрам будет холодно, зато большинство дней обещают быть теплыми.

В то же время у такой погоды есть и минус: из-за малочисленных осадков вряд ли грибники смогут рассчитывать на удачную "охоту". Осадки ожидаются разве что в середине месяца, а в конце октября-2018 – бури и сильный ветер.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, в сентябре в среднем стоит ждать около +23 градусов днем и +12 градусов ночью.

Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.