Завтра опасный ураган, а в октябре – +25 градусов: синоптики сообщили, когда ждать первого снега в Украине

Погода в октябре-2018 года еще порадует теплом.
В Украину пришло осеннее похолодание – с +28 градусов до +16 градусов.
Украинцев уже предупредили не только о дождях с грозами, но еще и о мокром снеге и даже мощных ураганах.
Один из таких ураганов – с порывами ветра до 43 км/ч – постепенно продвигается в центр Украины. Во вторник он разойдется по всей территории страны. После чего температура воздуха упадет до +14-16 градусов на западе и севере страны, на остальной части чуть теплее – до +20 градусов. Ночью столбики термометров рухнут ниже +10 градусов.
Мокрый снег ожидается на закарпатском высокогорье.
Погода в октябре-2018 в Украине
А вот октябрь в Украине будет теплым, заверили европейские синоптики. В начале месяца обещают рекордные +25 градусов, пишет Метеопрог. А вот в конце октября – с 15 по 20 число – украинцам снова придется вспомнить о теплых куртках и шапках: прогнозируется похолодание до +10 градусов и ниже.
По утрам будет холодно, зато большинство дней обещают быть теплыми.
В то же время у такой погоды есть и минус: из-за малочисленных осадков вряд ли грибники смогут рассчитывать на удачную "охоту". Осадки ожидаются разве что в середине месяца, а в конце октября-2018 – бури и сильный ветер.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, в сентябре в среднем стоит ждать около +23 градусов днем и +12 градусов ночью.
Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.