Народный синоптик рассказал, какой в Украине будет зима

В Украине будущая зима не будет суровой, спрогнозировал народный синоптик / Reuters

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели.

Мороз ожидается в феврале, на протяжении двух недель прогнозируется -15… -25 градусов, рассказал эксперт "Комсомольской правде в Украине".

"… морозным декабрь нельзя назвать… А если этот месяц не будет морозным, то серьезных холодов не стоит ждать до середины января. В январе — три оттепели. Морозы — до -9… -11, а вот с 20 числа температура упадет до -15, может, местами до -20", — отметил собеседник.

По его словам, в феврале "с 20-х чисел морозы будут приходить только ночью, и то небольшие". "В марте, как бывает в последние годы, зима вернется — в первую неделю можно ждать до -9… -14", — заявил эксперт.

Ранее Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в октябре ожидаются сильные дожди, в начале месяца температура воздуха достигнет +22 градусов, 9-10 и 15-17 числа будут заморозки.