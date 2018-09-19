Народный синоптик спрогнозировал заморозки в Украине

В нашей стране в октябре практически на протяжении всего месяца будут сильные дожди, предупредил эксперт.
Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине 9-10 и 15-17 октября будут заморозки, серьезные морозы не ожидаются.
В начале месяца температура достигнет +22 градусов, рассказал эксперт "Комсомольской правде в Украине".
"Будут сильные дожди, причем практически на протяжении всего месяца. Температура в начале — 19-22, спустя неделю опустится до 18-21, а с 15 октября ждем похолодание и 9-12 градусов тепла", — отметил собеседник.
Ранее Леонид Горбань говорил, что в Украине по 24 сентября осадки не предвидятся, погода ожидается сухая и ясная. По его словам, позже — с 25 числа — в нашей стране будут дожди.