Народный синоптик спрогнозировал заморозки в Украине

В Украине 9-10 и 15-17 октября будут заморозки, предупредил народный синоптик / sxc.hu

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине 9-10 и 15-17 октября будут заморозки, серьезные морозы не ожидаются.

В начале месяца температура достигнет +22 градусов, рассказал эксперт "Комсомольской правде в Украине".

"Будут сильные дожди, причем практически на протяжении всего месяца. Температура в начале — 19-22, спустя неделю опустится до 18-21, а с 15 октября ждем похолодание и 9-12 градусов тепла", — отметил собеседник.

Ранее Леонид Горбань говорил, что в Украине по 24 сентября осадки не предвидятся, погода ожидается сухая и ясная. По его словам, позже — с 25 числа — в нашей стране будут дожди.