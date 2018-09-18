Народный синоптик спрогнозировал, когда в Украине задождит

В Украине с 25 сентября будут дожди, предупредил народный синоптик / 1zoom.ru

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине с 25 сентября будут дожди.

В нашей стране по 24 сентября осадки не предвидятся, погода будет сухая и ясная, рассказал эксперт "Апострофу".

"С 25 сентября уже ожидаются дожди. Температура будет на уровне 17-19 градусов выше нуля, в отдельные дни около 20-21 тепла", — отметил собеседник.

По его словам, начиная с этой недели (17-23 сентября — Ред.), постепенно ночи будут становиться все холоднее: около 7-8 градусов тепла.

Ранее в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что днем 19 сентября в Киеве температура воздуха достигнет +27 градусов (18 числа ожидается до +24). В столице осадки не прогнозируются, будет небольшая облачность.