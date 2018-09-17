Синоптики спрогнозировали потепление в Киеве

В Киеве в среду потеплеет, спрогнозировали в Укргидрометцентре / УНИАН

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в среду, 19 сентября, днем в Киеве температура воздуха достигнет +27 градусов (18 числа ожидается до +24).

В столице осадки не прогнозируются, будет небольшая облачность, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в среду ночью температура составит +12…+14, а днем — +25… +27 градусов.

В Киеве в среду потеплеет, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, на Академгородке выпал град. В столице затопило Подол, а также главную улицу — Крещатик.