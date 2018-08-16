Ливень, гроза, град. В Киеве бушевала непогода, опубликованы фото и видео

В Киеве бушевала непогода, выпал град / instagram.com/bilovus.andriy

В ночь на четверг, 16 августа, в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, местами выпал град.

Полностью затопило Подол, пишет ТСН со ссылкой на корреспондента.

По его данным, с Андреевского спуска вода смывала брусчатку, улица Петра Сагайдачного была в грязи и кирпичах

В соцсетях пользователи сообщили, что на Академгородке выпал град.

В Киеве бушевала непогода, выпал град / instagram.com/bilovus.andriy

На странице "Информатор Киев" в Facebook говорится, что была затоплена центральная улица столицы — Крещатик.

Напомним, вечером 14 июня в Голосеевском районе Киева в результате грозы ветка откололась от дерева и упала на женщину, пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Узнать больше об инциденте можно здесь.