Ливень, гроза, град. В Киеве бушевала непогода, опубликованы фото и видео

В столице, в частности, затопило центральную улицу.
В ночь на четверг, 16 августа, в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, местами выпал град.
Полностью затопило Подол, пишет ТСН со ссылкой на корреспондента.
По его данным, с Андреевского спуска вода смывала брусчатку, улица Петра Сагайдачного была в грязи и кирпичах
В соцсетях пользователи сообщили, что на Академгородке выпал град.
На странице "Информатор Киев" в Facebook говорится, что была затоплена центральная улица столицы — Крещатик.
Напомним, вечером 14 июня в Голосеевском районе Киева в результате грозы ветка откололась от дерева и упала на женщину, пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Узнать больше об инциденте можно здесь.