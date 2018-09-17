"Начинайте искать пуховички в шкафу": синоптики дали прогноз на вторник и объяснили, когда похолодает

17 сентября 2018, 17:07

Украинцам обещают туманы и западный ветер.

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Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 18 сентября будет сухой благодаря антициклону. Во вторник украинцы смогут насладиться солнцем и небольшим потеплением.

При этом прогноз погоды от Гидрометцентра обещает туманы и западный ветер, 3-8 м/с.

А синоптики Наталья Диденко советует до конца этой недели завершить все важные дела на открытом воздухе: погода будет способствовать, обещает она.

"Всю ближайшую неделю в Украине будет гостить антициклон", – рассказала синоптик.

То есть по всей стране будет сухо, ясно и солнечно.

Погода в Украине на 18 сентября

По данным Гидрометцентра, температура ночью составит в среднем +7-12 градусов. Днем ожидается+20-25 градусов, теплее всего на западе – до +28 градусов.

Примерно на том же температурном уровне и прогноз Диденко: "Завтра еще свежо: ночью +9-14 градусов, в Харьковской и Сумской даже кое-где +7-9 градусов. Днем во вторник в Украине ожидается +19-24 градуса, на западе +23-26 градусов".

Погода в Украине 18 сентября: карта

Погода в Киеве на 18 сентября

Гидрометцентр обещает, что в Киеве 18 сентября погода будет прохладной, но сухой. Ночью около +10 градусов, днем +22-24 градусов.

Диденко тоже обещает киевлянам солнце.

"Ближайшей ночью +9-11 градусов, холодно! А днем во вторник потеплеет до +22-23 градусов. В дальнейшем в столице – солнце и потепление до +23-27 градусов", – прогнозирует синоптик.

Когда в Украине похолодает

До субботы украинцев еще ждет потепление – до +24-28 градусов – однако уже с этих выходных ожидается новое снижение температуры.

"В субботу, 22 сентября, холодные дожди придут в западные области, а в воскресенье, 23 сентября, похолодание распространится на всю Украину. Если бы это лет 25-30 назад, то я посоветовала бы заклеивать окна. А пока – начинайте искать пуховички в шкафу", – рекомендует Диденко.

По ее данным, в Киев 23 сентября вместе с холодными дождями также придет существенное снижение температуры воздуха.

"Прогноз – предварительный, буду уточнять", – добавила она.

18 сентября: народные приметы

По народным приметам, 18 сентября – в день память преподобного Афанасия Брестского – гадали на погоду по рябине: если ягода в лесу уродилась – то осень выдастся дождливой, а нет – так сухой. Если рано пожелтели листья на рябине, тогда и осень будет ранняя, и зима (последняя – еще и холодной).

Ранее заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что в сентябре летняя температура продержится практически весь месяц. По словам синоптика, ожидаются и значительные перепады температур между дневными и ночными показателями, а это очень негативно отражается на метеочувствительных людях, особенно на тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, в сентябре в среднем стоит ждать около +23 градусов днем и +12 градусов ночью. 

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погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко
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