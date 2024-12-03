Танцор-воин Дмитрий Дикусар "пламенным" фото обратился к украинцам

Звезда шоу "Танці з зірками" необычным способом напомнил о себе.

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Дмитрий Дикусар новости - Дмитрий Дикусар показал свежее фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Кратко:

Дмитрий Дикусар на страже Украины редко выходит в соцсети

Танцор-воин опубликовал свежее фото, и в подписи обратился к украинцам

В первые дни полномасштабной войны украинский танцор Дмитрий Дикусар добровольно пополнил ряды ВСУ, и с тех пор с оружием в руках защищает нашу страну от оккупантов. Ранее очень активный в социальных сетях, сегодня воин редко выходит на связь с поклонниками.

Теперь каждый пост Дикусара - крошечный фрагмент паззла, из которого складываются его тяжелые военные будни. Впрочем, Дмитрий не жалуется, и всегда старается поддержать подписчиков добрым словом.

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Сегодня защитник в своем блоге в Instagram показал свежее фото, вероятно, у костра в полной военной амуниции. Подбоченившись, он деловито смотрит на огонь.

"Думы мои, думы... Не буду много писать, потому что опять обзовут "разжигателем межнациональной розни" и удалят пост. Просто напоминаю, что мы одно целое, я вас люблю и это никому не изменить, мои смелые и сильные украинцы. Наше солнце восходит!" - написал жизнеутверждающее послание Дмитрий Дикусар.

Дмитрий Дикусар новости - Дмитрий Дикусар показал свежее фото / instagram.com/dikusar_dmitriy

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Кто такой Дмитрий Дикусар? Дмитрий Дикусар - украинский танцор и хореограф. Наибольшую популярность приобрел благодаря проекту "Танцы со звездами" - танцевал во втором, шестом, седьмом и восьмом сезонах с Ириной Билык, Викторией Булитко, Славой Каминской и Ольгой Харлан соответственно. 28 февраля 2022 года Дикусар сообщил, что пополнил ряды ВСУ. С тех пор он защищает Украину на фронте.

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