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Танцор-воин Дмитрий Дикусар "пламенным" фото обратился к украинцам

Анна Подгорная
3 декабря 2024, 13:23
62
Звезда шоу "Танці з зірками" необычным способом напомнил о себе.
Дмитрий Дикусар
Дмитрий Дикусар новости - Дмитрий Дикусар показал свежее фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Кратко:

  • Дмитрий Дикусар на страже Украины редко выходит в соцсети
  • Танцор-воин опубликовал свежее фото, и в подписи обратился к украинцам

В первые дни полномасштабной войны украинский танцор Дмитрий Дикусар добровольно пополнил ряды ВСУ, и с тех пор с оружием в руках защищает нашу страну от оккупантов. Ранее очень активный в социальных сетях, сегодня воин редко выходит на связь с поклонниками.

Теперь каждый пост Дикусара - крошечный фрагмент паззла, из которого складываются его тяжелые военные будни. Впрочем, Дмитрий не жалуется, и всегда старается поддержать подписчиков добрым словом.

видео дня

Сегодня защитник в своем блоге в Instagram показал свежее фото, вероятно, у костра в полной военной амуниции. Подбоченившись, он деловито смотрит на огонь.

"Думы мои, думы... Не буду много писать, потому что опять обзовут "разжигателем межнациональной розни" и удалят пост. Просто напоминаю, что мы одно целое, я вас люблю и это никому не изменить, мои смелые и сильные украинцы. Наше солнце восходит!" - написал жизнеутверждающее послание Дмитрий Дикусар.

Дмитрий Дикусар
Дмитрий Дикусар новости - Дмитрий Дикусар показал свежее фото / instagram.com/dikusar_dmitriy

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Ранее Главред рассказывал, что звезда Вечернего Квартала Юрий Великий женился и впервые показал возлюбленную. Его избранница раскрыла подробности их отношений.

Также бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, почему 13 лет назад не забрал дочь из роддома. Девочка была удивлена, услышав этот факт из своей жизни.

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Кто такой Дмитрий Дикусар?

Дмитрий Дикусар - украинский танцор и хореограф. Наибольшую популярность приобрел благодаря проекту "Танцы со звездами" - танцевал во втором, шестом, седьмом и восьмом сезонах с Ириной Билык, Викторией Булитко, Славой Каминской и Ольгой Харлан соответственно. 28 февраля 2022 года Дикусар сообщил, что пополнил ряды ВСУ. С тех пор он защищает Украину на фронте.

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