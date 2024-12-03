В Украину скоро вернутся осадки: синоптик назвала дату

Погода в Украине 4 декабря будет сухой, но ожидается туман.

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Прогноз погоды в Украине на 4 декабря / фото: pexels

Вы узнаете:

Когда вернутся осадки

Какой будет погода ночью 4 декабря

Где синоптики прогнозируют -4

Погода в Украине 4 декабря будет сухой, но туманной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что погода пока не меняется. Будет сухо, однако немного будет морозить ночью. Ожидаются туманы, из-за чего будет плохая видимость.

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Первые проявления осадков ожидаются на Николая, 6 декабря.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 4 декабря / фото: ventusky

Погода 4 декабря

В Украине 4 декабря будет облачно. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. На территории западных и северных областей будет туман. Ветер будет юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в южных и западных областях ночью около 0°, днем 0-5° тепла, в Крыму до 9°; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем около 0°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -4

По данным meteoprog, 4 декабря в Украине будет немного холоднее. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +3...+6 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -4...0 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 4 декабря / фото: meteoprog

Погода 4 декабря в Киеве

В Киеве 4 декабря будет облачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 4 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что будут снег и мороз -7 градусов - стало известно, в каких областях Украины в выходные будет холоднее всего. Дожди с мокрым снегом накроют лишь часть Украины, кое-где будут ночные морозы.

Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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