Осень-2024 вошла в тройку самых теплых в истории Киева

Все осенние месяцы были теплее обычного, особенно сентябрь, а холоднее всего в столице было 25 и 27 ноября.

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Осень в Киеве / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Сколько температурных рекордов было зафиксировано в Киеве осенью

Какая была максимальная и минимальная температура в столице

Средняя температура воздуха нынешней осени в Киеве составила 11,4 градусов тепла. Это на 2,7 градусов выше средних многолетних значений. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

"Осень этого года заняла третье место среди самых теплых с 1881 года в столице и повторила температурное значение прошлогодней осени. Было зафиксировано 11 температурных рекордов, которые наблюдались в сентябре", – говорится в сообщении. видео дня

По данным климатологов, все осенние месяцы были теплее обычного, особенно сентябрь, имевший наибольшее положительное отклонение – 5,7 градусов.

Холоднее всего осенью в столице было 25 и 27 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до 5,8 градусов мороза, а теплее всего – 1 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла 33 градусов тепла.

За сентябрь-ноябрь в Киеве выпало 135 мм осадков, что равняется 90% климатической нормы.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине 3 декабря будет сухой, достаточно теплой, но туманной. Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что практически повсеместно будет без осадков из-за антициклона. В то же время ожидается, что будет сильный туман. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до -4 градусов. Днем ожидается +1...+6 градусов.

В ближайшие дни похолодания не ожидаются. В то же время отмечается, что с 7 по 10 декабря придет потепление.

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Центральная геофизическая обсерватория Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского – исследовательское учреждение, основанное в 1855 году как метеорологическая обсерватория при Киевском университете Святого Владимира. ЦГО имени Срезневского является главной гидрометеорологической организацией по методическому руководству проведения метеорологических наблюдений, а также наблюдений за химическим и радиоактивным загрязнением окружающей среды. ЦГО имени Бориса Срезневского является наиболее функционально разветвленной методической организацией гидрометеорологической службы Украины, которая управляет почти всей наблюдательной сетью.

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