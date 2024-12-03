Осень-2024 вошла в тройку самых теплых в истории Киева

Вы узнаете:
- Сколько температурных рекордов было зафиксировано в Киеве осенью
- Какая была максимальная и минимальная температура в столице
Средняя температура воздуха нынешней осени в Киеве составила 11,4 градусов тепла. Это на 2,7 градусов выше средних многолетних значений. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.
"Осень этого года заняла третье место среди самых теплых с 1881 года в столице и повторила температурное значение прошлогодней осени. Было зафиксировано 11 температурных рекордов, которые наблюдались в сентябре", – говорится в сообщении.видео дня
По данным климатологов, все осенние месяцы были теплее обычного, особенно сентябрь, имевший наибольшее положительное отклонение – 5,7 градусов.
Холоднее всего осенью в столице было 25 и 27 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до 5,8 градусов мороза, а теплее всего – 1 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла 33 градусов тепла.
За сентябрь-ноябрь в Киеве выпало 135 мм осадков, что равняется 90% климатической нормы.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, погода в Украине 3 декабря будет сухой, достаточно теплой, но туманной. Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что практически повсеместно будет без осадков из-за антициклона. В то же время ожидается, что будет сильный туман. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до -4 градусов. Днем ожидается +1...+6 градусов.
В ближайшие дни похолодания не ожидаются. В то же время отмечается, что с 7 по 10 декабря придет потепление.
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Центральная геофизическая обсерватория
Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского – исследовательское учреждение, основанное в 1855 году как метеорологическая обсерватория при Киевском университете Святого Владимира. ЦГО имени Срезневского является главной гидрометеорологической организацией по методическому руководству проведения метеорологических наблюдений, а также наблюдений за химическим и радиоактивным загрязнением окружающей среды. ЦГО имени Бориса Срезневского является наиболее функционально разветвленной методической организацией гидрометеорологической службы Украины, которая управляет почти всей наблюдательной сетью.
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