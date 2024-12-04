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Влупил почти 7-балльный шторм: Украину атаковала невероятно сильная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
4 декабря 2024, 06:00
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Ожидается, что через несколько дней страна окажется под атакой еще одной бури.
магнитная буря
Украину атаковала почти 7-балльная буря / фото: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда страну атакует новая магнитная буря
  • Насколько сильной будет магнитная буря

Украина атаковала новая невероятно сильная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

2 декабря закончилась предыдущая магнитная буря на уровне 3 баллов. Ожидалось, что после этого геомагнитная активность будет на минимальном уровне. Однако уже на следующий день началась новая буря и врезала сразу почти с 7-балльной мощностью. На таком же уровне она продержится и 4 декабря.

видео дня

Ожидается, что после этого мощность бури снизится до минимума, после чего 6 декабря усилится до 3-х баллов. Еще одна буря начнется 10 декабря. С мощностью 4 балла она продержится целых 4 дня, после чего пойдет на спад.

магнитная буря
Украину атаковала почти 7-балльная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 6 вспышек класса С. Сообщается, что 4 декабря могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 30%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 36 солнечных пятен.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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