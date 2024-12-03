"Бронь" до 12 месяцев: в Украине обновили статус критически важных предприятий

Первые семь предприятий успешно прошли процедуру обновления критичности по новым критериям.

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Бронирование от мобилизации / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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В Украине возобновили предоставление статуса критичности предприятиям для бронирования от мобилизации

Компании могут забронировать военнообязанных до 12 месяцев

В Украине обновили статус критически важных предприятий по новым критериям. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, первые семь предприятий успешно прошли процедуру обновления критичности по новым критериям. В частности, это компании из сферы производства стеклянных изделий, мебели, текстиля, керамической плитки и других сфер.

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"Компании получили возможность бронировать работников на срок до 12 месяцев", - сообщила первая вице-премьер-министр - заявила Свириденко.

Она добавила, что за первые два дня восстановления бронирования через "Дію", компании подали 3500 заявлений на бронирование 26,7 тысячи работников.

В документе напоминают, что предприятия, которые еще не обновили, но имеют активный статус критически важных, могут забронировать работников до 28 февраля 2025 года. После обновления критичности они смогут бронировать работников на более длительный срок - до 12 месяцев.

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С 1 декабря Кабинет министров изменит подходы к освобождению сотрудников от мобилизации. Нововведения будут касаться правил присвоения предприятиям статуса "критически важного", учета уровня зарплат, а также региональных и отраслевых критериев.

Как писал Главред со ссылкой на Кабинет министров, в Украине обновили правила бронирования от мобилизации, в частности, расширен перечень профессий, имеющих право на отсрочку. Согласно постановлению, бронирование от мобилизации смогут получить военнообязанные, которые работают протезистами-ортезистами, техниками-протезистами-ортезистами, инженерами-технологами-протезистами, инженерами-протезистами и механиками протезно-ортопедических изделий.

Недавно в Минэкономики сообщали, что лица, которые подлежат мобилизации и трудоустроились после 18 мая 2024 года, могут быть забронированы по стандартной процедуре, как и все остальные.

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