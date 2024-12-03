Главред празднует "зеркальный" юбилей - 22 года!

Сегодня Главред, по результатам ноября 2024 года, занимает 8-ю строчку в рейтинге самых посещаемых новостных сайтов Украины.

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Главреду исполнилось 22 года

Новостной портал Главред сегодня отмечает юбилей. Ровно 22 года назад, 3 декабря далекого 2002 года, он начал свою работу - и был, кстати, одним из первых новостных интернет-сайтов на рынке Украины.

Сайт Главред ежемесячно охватывает около 5 миллионов уникальных пользователей и регулярно входит в топ-10 информационных сайтов страны, согласно данным категории "Новости" в Gemius.

"Дорогой читатель! Позволю обратиться персонально - спасибо, что ты с нами! Спасибо, что это читаешь. Ведь открою секрет - для редактора и журналиста самая большая радость, когда материал читают. Тогда хочется писать больше, лучше, интереснее. Так что читай Главред! У нас большие планы и амбиции! Спасибо команде, нашему небольшому, но зубастому коллективу, который ежедневно, несмотря на трудности, продолжает качественно выполнять свою работу для развития нашего издания", - комментирует Тарас Сидоржевский, главный редактор Главреда.

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"Спасибо каждому читателю Главреда за то, что остаетесь с нами столько лет. Наша команда работает для вас. Спасибо каждому работнику Главреда за преданность, честность и настойчивость создавать лучший новостной ресурс в Украине. Вы - лучшие! Спасибо ВСУ за защиту и возможность работать в свободной стране", - прокомментировала заместитель главного редактора Мария Тупик.

Рейтинг новостных сайтов Украины Gemius за ноябрь 2024 года

Сегодня Главред, по результатам ноября 2024 года занимает 8-ю строчку в рейтинге самых посещаемых новостных сайтов Украины. Издание освещает политические, экономические, военные и социально значимые события. Главред публикует аналитические статьи, интервью с экспертами и политиками, а также регулярно проводит чаты с известными людьми, во время которых читатели имеют возможность задавать свои вопросы гостям. Кроме того, Главред не стесняется "грешить" и материалами из мира шоу-бизнеса, текстами для досуга вроде "лайфхаков" или гороскопов - нашим читателям это интересно.

Главред активно присутствует в социальных сетях. По состоянию на конец 2024 года на страницы издания в Facebook суммарно подписано около 2 миллионов пользователей, а канал в телеграме насчитывает 36 тысяч читателей (кстати, надо больше - подпишитесь:).

22 года - это десятки тысяч материалов: новостей, статей, интервью, репортажей; и это большой труд сотен людей, которые в разное время приложили свои усилия для развития ресурса.

За эти годы издание переживало взлеты и падения, меняло свою концепцию, экспериментировало с форматами, но всегда - было рядом со своим читателем. Главред начался как новостийно-аналитическое агентство, долгое время издавался бумажный журнал.

"Родному Главреду - 22. За 15 лет в команде Главреда для меня он стал действительно родным. За это время Главред не просто преодолел путь трансформаций, а кардинально изменился: бумажная версия - журнал Главред - осталась частью истории украинских медиа, сайт достойно перенес непростые периоды изменений, а за последние годы сделал скачок и прочно закрепился в десятке самых популярных интернет-изданий Украины. Видела лицо Главреда при руководстве пяти его главных редакторов: Дианы Дуцик, Родиона Комарова, Игоря Тимофеева, Ульяны Кондратенко, а теперь Тараса Сидоржевского. И всех могу только поблагодарить - за знания, опыт, эксперименты, творческие споры и мудрое управление изданием. А вот константой Главреда на протяжении всех лет было стремление к развитию и добросовестному соблюдению журналистских стандартов, поиск новых идей и форм, интересных читателям, а главное - люди. Команда изменилась коренным образом, но на каждом этапе Главред мог похвастаться преданным и дружным коллективом. Надеюсь, что наш Главред будет приятно удивлять еще не одно десятилетие и своих читателей, и сам себя. А 22 года - это только начало", - прокомментировала обозреватель Надежда Майна.

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