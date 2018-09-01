"Летнее тепло, перепады температур". Синоптик рассказала о погоде в Украине в сентябре

В первые две недели сентября будет летняя температура, сказала синоптик / molbuk.ua

Заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что в сентябре летняя температура продержится практически весь месяц.

На протяжении первых двух недель первого месяца осени среднесуточная температура будет около 20 градусов, а на юге и востоке — даже выше, такая погода считается аномально теплой, рассказал эксперт "Апострофу".

По словам синоптика, ожидаются и значительные перепады температур между дневными и ночными показателями, а это очень негативно отражается на метеочувствительных людях, особенно на тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Календарное лето наступает тогда, когда среднесуточные температуры превышают 15 градусов, календарная осень — когда среднесуточные температуры ниже 15 градусов. Но на протяжении первых двух недель сентября среднесуточные температуры будут около 20 градусов,… поэтому две недели лета в сентябре еще точно будут", — отметила собеседница.

Напомним, в начале августа начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко говорила, что в нашем государстве летняя погода закончится через полтора месяца и может установить рекорд продолжительности.