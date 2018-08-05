Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода

В Украине сохранится летняя погода

В Украине летняя погода закончится через 1,5 месяца и может установить рекорд продолжительности, заявила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко.

"Лето у нас заканчивается по климатическим показателям в середине сентября. В южных областях даже в конце сентября. Потому что лето - это тот период, который ограничивается среднесуточными температурами выше 15 градусов. Так что у нас будет еще месяц-полтора лета, которое станет, возможно, самым продолжительным за много лет", - рассказала синоптик.

По ее данным, в Украине до середины августа сохранится области повышенного атмосферного давления - антициклона, сообщает "Укринформ".

«И лишь в отдельные дни будут проходить дожди. Но это будут небольшие дожди в западных, северных и, возможно, в центральных областях. Юг, юго-восток и восток будут находиться в сухом состоянии", - подчеркнула Адаменко.

Вместе с тем она указала, что уже не стоит ждать сверхвысоких температурных показателей, при этом 13-15 августа возможны несильные дожди.

Напомним, ранее синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара.