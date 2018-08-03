Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара

С понедельника, 6 августа, в западных, северных областях и местами в центре Украины температура воздуха опустится до +23...+ 27 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"6 августа, в понедельник, в западных, северных областях и местами в центре Украины жара ослабеет до +23..+ 27 градусов. Чего не скажешь об Испании, Франции, Португалии, практически о всей Южной Европе. Там и дальше - ад адский. В смысле температуры воздуха", - написала она.

В выходные, по ее словам, существенные осадки маловероятны, разве что в субботу, 4 августа, вдоль северных границ страны пройдут локальные дожди.

"В воскресенье местами грозовые дожди пройдут на Западе и Севере. В Киеве 4-5 августа +28... + 30 градусов. Преимущественно сухо, вечером 4 августа и во второй половине дня 5 августа есть вероятность короткого дождя с грозой, - прогнозирует Диденко.

Ранее в "Укргидрометцентре" сообщили, что погода в Украине в августе-2018 будет то аномально жаркой, то весьма прохладной. При этом дожди, обещают синоптики, будут нечастыми.

Температурный минимум месяца прогнозируется на отметке +1-7 градусов. А на западе, севере, востоке и в Запорожской области местами возможны даже заморозки - 0... +2 градуса.