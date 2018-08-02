Погода в Украине в августе-2018: ждем +42 градуса и первые заморозки

Погода в Украине в августе-2018 будет то аномально жаркой, то весьма прохладной. Дождей обещают минимум.

В среднем месячная температура будет +17-20 градусов, сообщили в Укргидрометцентре. На юге и юго-востоке страны в среднем будет +21-23 градуса, а в горных районах среднемесячный показатель составит +11-16 градусов.

При этом прогнозируется, что в августе температурный максимум достигнет +34-42 градуса, а в горных районах +26-33 градуса.

В то же время в августе ожидаются и первые заморозки: температурный минимум месяца прогнозируется на отметке +1-7 градусов, на юге – до +11 градусов, а на западе, севере, востоке и в Запорожской областях – местами 0-2 градуса мороза.

"Заморозки на поверхности почвы вероятны конце месяца, кроме большинства центральных, южных областей и Крыма", – уточнили синоптики.

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Что касается дождей, то свою норму осадки выполнят лишь на юге страны и в большинстве западных областей Украины. А вот на остальной территории страны этот показатель будет меньше средних многолетних значений.

Ранее сообщалось, что в августе в Украине следует ожидать дневную температуру около +30 градусов, прогнозируют метеорологи. Впрочем, народные синоптики не поддерживают точку зрения своих дипломированных коллег и утверждают, что сильной жары в августе ожидать не стоит, а после 18 числа температура резко пойдет на спад.