Синоптики предупредили о жаре до +35 градусов в первый день осени

В Украине прогнозируют жаркую погоду

В субботу, 1 сентября, в Украине ожидается температура до +35 градусов.

При этом почти во всех областях страны осадков не предвидится, лишь днем в Карпатах и Закарпатье возможны кратковременные дожди и грозы, ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с.

При этом температура ночью 13-18 °, на юге до 22 °, в северных областях 10-15 °; днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 26-31 °, на остальной территории - 30-35°, сообщает Укргидрометцентр.

Отметим, что в Киеве будет солнечно, ночью +13...+15°, днем +26...+28°.

Напомним, ранее синоптик рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега.