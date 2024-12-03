Правый берег Оскола – за ВСУ: войска РФ выбиты с плацдарма на Купянщине, детали

У оккупантов было преимущество в силах, они пытались переправиться через реку на Оскол на другой берег.

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ВСУ отбили вражескую атаку в селе Новомлинск / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео Генштаб ВСУ

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Правый берег Оскола под контролем ВСУ

Войска РФ пытались захватить плацдарм

Штурм отражен благодаря артиллерии и подразделениям дронов

Силы обороны Украины держат под своим контролем правый берег реки Оскол. В районе села Новомлинск, Купянского района Харьковской области, российские войска пытались захватить, удержать плацдарм и переправиться через реку, однако украинские военные отбили штурм.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, штурм был отражен благодаря поддержке артиллерии и подразделения дронов. Противник выбит с плацдарма.

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"В частности, воины 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" провели зачистку местности в окрестностях Новомлинска от сил противника", - отметили в Генштабе.

Смотрите видео, как ВСУ выбивали врага с плацдарма на Купянщине:

Украинская армия контролирует правый берег Оскола / Скриншот Главред

В сообщении подчеркивается, что бойцы уничтожили вражеский личный состав, а правый берег Оскола – под контролем ВСУ.

В Новомлинске украинские флаги.

Оккупанты стремятся захватить Купянск / Инфографика: Главред

Что известно о Купянске Административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

Что происходит на Купянском направлении – новости по теме:

Как сообщал Главред, 13 ноября две колонны военной техники РФ зашли в Купянск с северо-восточной стороны. Силы обороны Украины нанесли ответный удар.

Россияне подтянули подкрепление, однако украинские войска эти силы ликвидировали.

Силы обороны завершили зачистку Купянска от россиян, сообщили 26 ноября аналитики DeepState. Впрочем, враг сумел продвинуться на других участках фронта на Купянском направлении.

Враг может взять Купянск в кольцо, армия РФ прорвалась через реку Оскол, считает депутат Харьковского областного совета Александр Скорик. Оккупанты применяют такую же тактику, как и на Донбассе.

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